Giorgetti (furbo): "L'interesse del Paese è che Draghi vada subito al Quirinale' (Di lunedì 27 settembre 2021) Quante Leghe? Ne esiste 'una sola, fatevene una ragione'. Ha risposto così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in un'intervista a La Stampa, per il quale non ci sono due linee, '... Leggi su globalist (Di lunedì 27 settembre 2021) Quante Leghe? Ne esiste 'una sola, fatevene una ragione'. Ha risposto così il ministro dello Sviluppo economico Giancarloin un'intervista a La Stampa, per il quale non ci sono due linee, '...

Advertising

faberpiredda : @Segnale_Orario @claudiovelardi @ilrabazzone @matteosalvinimi @LaStampa @lumorisi che giorgetti sia più intelligent… - globalistIT : - fifaedo2 : 'Furbo' il Giorgetti che vuole rompere il centro governativo per dare il paese in mano a una banda di cialtroni so… - RomanBowditch : RT @OrioliPaolo: Giorgetti è come quegli attori bassi di statura che, per sembrare più alti, si circondano di comparse più basse di lui. Gi… - PatriziaOrlan11 : RT @OrioliPaolo: Giorgetti è come quegli attori bassi di statura che, per sembrare più alti, si circondano di comparse più basse di lui. Gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti furbo Giorgetti (furbo): "L'interesse del Paese è che Draghi vada subito al Quirinale' E la Meloni ha già detto che non lo voterà', ribatte Giorgetti. Ma Salvini lo voterebbe? 'Penso di no', per cui il bis si fa 'complicato'. Sorprendono le parole di Giorgetti sulle amministrative a ...

La Lega come il Pci dei bei tempi, un "partito di lotta e di governo" Michetti è furbo, sta mettendo le gaffe e le battute sul 'saluto romano', sul passato della 'Roma ... Lo stato maggiore leghista presente in massa Assenti il ministro Giancarlo Giorgetti (che ama poco ...

I due Salvini di lotta e di governo La Repubblica Giorgetti (furbo): “L’interesse del Paese è che Draghi vada subito al Quirinale" "Non può sopportare un anno di campagna elettorale permanente". Di Lega "ne esiste una sola, fatevene una ragione".

E la Meloni ha già detto che non lo voterà', ribatte. Ma Salvini lo voterebbe? 'Penso di no', per cui il bis si fa 'complicato'. Sorprendono le parole disulle amministrative a ...Michetti è, sta mettendo le gaffe e le battute sul 'saluto romano', sul passato della 'Roma ... Lo stato maggiore leghista presente in massa Assenti il ministro Giancarlo(che ama poco ..."Non può sopportare un anno di campagna elettorale permanente". Di Lega "ne esiste una sola, fatevene una ragione".