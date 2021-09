Gioca l’Atalanta al sabato? Il mercato è alla domenica mattina (Di martedì 28 settembre 2021) Il mercato al piazzale dello stadio si terrà la domenica mattina tutte le volte che l’Atalanta giocherà in casa il sabato. Lo ha comunicato lunedì sera in Consiglio comunale il sindaco Giorgio Gori. Dalla Lega stava arrivando un ordine del giorno urgente proprio sul tema quando il sindaco, che ha anche la delega al Commercio e alle Attività produttive, ha preso la parola per spiegare che il problema era stato risolto. “Ho avuto un incontro con gli ambulanti nel quale si è deciso che per tre date, ovvero quando l’Atalanta giocherà il sabato, il mercato nel piazzale Goisis verrà spostato alla domenica mattina. Questo per agevolare le operazioni di smontaggio dei banchetti che, per motivi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 settembre 2021) Ilal piazzale dello stadio si terrà latutte le volte chegiocherà in casa il. Lo ha comunicato lunedì sera in Consiglio comunale il sindaco Giorgio Gori. DLega stava arrivando un ordine del giorno urgente proprio sul tema quando il sindaco, che ha anche la delega al Commercio e alle Attività produttive, ha preso la parola per spiegare che il problema era stato risolto. “Ho avuto un incontro con gli ambulanti nel quale si è deciso che per tre date, ovvero quandogiocherà il, ilnel piazzale Goisis verrà spostato. Questo per agevolare le operazioni di smontaggio dei banchetti che, per motivi ...

