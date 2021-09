Giappone: star del sumo Hakuho verso il ritiro (Di lunedì 27 settembre 2021) Il numero uno del sumo Giapponese, Hakuho, ha deciso di ritirarsi dall'attività agonistica. Lo anticipano i media nipponici che citano fonti a conoscenza dei fatti. Nato in Mongolia e trasferitosi in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) Il numero uno delse,, ha deciso di ritirarsi dall'attività agonistica. Lo anticipano i media nipponici che citano fonti a conoscenza dei fatti. Nato in Mongolia e trasferitosi in ...

Ultime Notizie dalla rete : Giappone star Giappone: star del sumo Hakuho verso il ritiro Il Sumo è lo sport nazionale del Giappone, e le sue origini risalgono agli inizi del sesto secolo. Oltre che sport di combattimento, la disciplina è considerata una vera e propria forma d'arte, dai ...

Il Sumo è lo sport nazionale del Giappone, e le sue origini risalgono agli inizi del sesto secolo. Oltre che sport di combattimento, la disciplina è considerata una vera e propria forma d'arte, dai ...