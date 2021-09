GFVip 6, Valentina contro tutti. Manuel e Lulù tra alti e bassi. Ecco perchè (Di martedì 28 settembre 2021) GF Vip 6, Valentina l’ex di Tommaso Eletti torna per un nuovo confronto con i vipponi. Manuel e Lulù vivono i primi dubbi d’amore Valentina torna nella casa inaspettatamente per confrontarsi con i vipponi. Manuel e Lulù iniziano a vivere e a sentire le prime tensioni. La love boat esclusivamente per Alex Belli e Katia Ricciarelli. Il ritorno di Valentina tutti i concorrenti della casa si sono schierati contro Valentina. E’ tornata all’attacco l’ex fidanzata di Tommaso Eletti tornando a fare visita al GF, e questa volta a tutti i vipponi. Dopo l’eliminazione di Eletti, nella casa i concorrenti, in particolare Sophie, Soleil ed Alex hanno espresso alcuni commenti negativi sul confronto tra ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 settembre 2021) GF Vip 6,l’ex di Tommaso Eletti torna per un nuovo confronto con i vipponi.vivono i primi dubbi d’amoretorna nella casa inaspettatamente per confrontarsi con i vipponi.iniziano a vivere e a sentire le prime tensioni. La love boat esclusivamente per Alex Belli e Katia Ricciarelli. Il ritorno dii concorrenti della casa si sono schierati. E’ tornata all’attacco l’ex fidanzata di Tommaso Eletti tornando a fare visita al GF, e questa volta ai vipponi. Dopo l’eliminazione di Eletti, nella casa i concorrenti, in particolare Sophie, Soleil ed Alex hanno espresso alcuni commenti negativi sul confronto tra ...

Advertising

GrandeFratello : Valentina ha le idee molto chiare... la solidarietà dei ragazzi della Casa nei confronti di Tommaso non è per lei c… - GrandeFratello : Valentina e Tommaso, davanti alla Porta Rossa, in un confronto che diventa sempre più acceso e intimo... #GFVIP - sofia_lamura : RT @JordeenDanvers: Dopo lo schifo, la violenza e la manipolazione che sia Sophie che Soleil hanno subito vederle difendere Tommaso e defin… - _iemme : RT @credetemieh: Ammirate lo sguardo dell’araba fenice che ha combattuto i draghi a quattro teste pronta ad annientare il trio. Valentina… - enemyisthekey : Per Sophie la mamma non è imbarazzante o vale solo per Valentina? Come funziona? #gfvip -