GF Vip, Rocco Siffredi svela il segreto di Alex Belli: "Lì sotto, ecco le misure.." (Di lunedì 27 settembre 2021) Alex Belli ha iniziato la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip da ormai più di una settimana. L'attore e modello è già uno dei concorrenti più discussi, soprattutto a causa della forte gelosia di sua moglie Delia Duran. D'altronde, Alex è al momento l'uomo più apprezzato dalle coinquiline della Casa di Cinecittà e ha già conquistato i complimenti di molte, Sophie Codegoni in primis. C'è però da dire che Alex Belli riceve complimenti anche dagli uomini, uno su tutti Rocco Siffredi. I due hanno condiviso qualche tempo fa l'avventura in un altro reality, L'Isola dei Famosi. In quell'occasione, stando a quanto ricorda Biccy, sia Belli che Siffredi vissero qualche tempo su Playa Desnuda e, in quell'occasione, ...

