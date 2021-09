Gf Vip | è bastata una foto Indiscrezione da dietro le quinte | alta tensione tra Bruganelli e Volpe | stasera

(Di lunedì 27 settembre 2021)al Grande Fratello vip. Ora tra Adrianae Soniapotrebbe succedere di tutto, dopo l'ultimache ritrae la moglie di Paolo Bonolis con Giancarlo Magalli (acerrimo nemico dellasin dai tempi de I Fatti vostri su Rai2). Frecciatine e post al vetriolo: le due opinioniste di Alfonso Signorini sembrano non amarsi molto. Anzi, a stento si guadano in faccia. Ma andiamo ai fatti: la, qualche giorno fa, aveva pubblicato unacon Magalli. Nessun problema di fondo: per quale motivo non dovrebbe frequentarlo anche se con lasono arrivati alle querele? Ma la replica dellanon ha tardato ad arrivare: "Dio li fa e poi li accoppia". ...

Layla93514 : Ma posso dire che le domande sulla vita privata devono essere dosate? Sempre le stesse domande poi...e anche insist… - danitrash77 : @darveyfeels_ una frase ci è bastata per catapultarci nel GF VIP 4 -

Grande Fratello2021, anticipazioni e news 22 settembre Dinamiche infuocate nella casa del Grande Fratello2021 . E'una settimana per scatenare scontri e discussioni soprattutto tra i due ex: Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge che, dopo aver avuto una storia, si sono ritrovati nella casa più ...Alfonso Signorini entra dallo studio 'Sai cosa c'è Aldo noi che ti amiamo ti conosciamo come campione ed ora èuna settimana nel Gfper scoprire la sensibilità di Aldo, si vede da come ...Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e news 22 settembre: Gianmaria Antinolfi si confida con Jo Squillo e parla d'amore.GF Vip 6, Aldo Montano si emoziona e ammette: "Sono un po' più sensibile" Il reality Grande Fratello Vip 6 è giunto alla sua terza puntata, andata in onda ...