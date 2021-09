Gf Vip 6 | Soleil Sorge non è single? Ecco cosa ha dichiarato nella Casa

(Di lunedì 27 settembre 2021)non sarebbe, o quantomeno il suo cuore non sarebbe del tutto libero. Ieri, infatti, chiacchierando con alcuni coinquilinidel Gf Vip 6, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha confessato che al momento di entrare nel reality aveva in corso una frequentazione con un uomo misterioso: Non pensavo potesse succedere così. Io ho una cotta presa da poco per una persona. Sono entrata qui dentro dicendo ‘ok, comunque sai non si sa quello che può succedere fuori, o qui dentro’, ho imparato dalla vita a non avere aspettativ, però noto che qui dentro le cose le pensi, le ripensi e cresce il sentimento, la mancanza (…) Il mio cuore ce l’ha sicuro una persona fuori, e spero anche dall’altra parte. Ho sempre imparato a darmi tempo, a non innamorarmi così, perdutamente, ma questa ...

La confessione diSorge al Gfè tra le concorrenti indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello. Dopo essersi resa protagonista di accesi scontri prima con il suo ex ...Lo scontro avvenuto al Grande FratellotraSorge e le sorelle Selassié ha stravolto un po' gli equilibri della Casa . Motivo per cui Clarissa ha deciso di confrontarsi con Sophie Codegoni per capire i motivi del suo ...