Gf Vip 6 | perché Andrea Casalino ha rivelato solo ora di avere una fidanzata? La teoria di Sophie Codegoni

Leggi su isaechia

(Di lunedì 27 settembre 2021)ha una. Il modello pugliese hanelle scorse ore che il suo cuore non è libero ma fuori dalla Casa del Gf Vip 6 c’è una ragazza che lo aspetta.è entrato nel reality lo scorso 18 settembre ma la rivelazione di essere sentimentalmente impegnato è arrivatanelle ultime ore, come mai il modello ha aspettato quasi 10 giorni per parlare della sua? L’ex tronista di Uomini e Donne, chiacchierando con Gianmaria Antinolfi ha esposto la sua tesi: La cosa che non mi è piaciuta è che tutti adesso, in corsa, hanno detto che hanno delle frequentazioni. Secondo me non è corretto, sarò io che sono maliziosa, ma quello che mi viene in mente è che se hai una ...