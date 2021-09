GF Vip 6 | Manuel Bortuzzo rivela | “Ho lasciato la mia fidanzata dopo otto mesi”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di confidenze e tra i concorrenti che si sono aperti di più c’è senza dubbio, cheaver parlato diffusamente del suo incidente, ha deciso di condividere con Lulù Salassié anche parte della sua vita privata. In particolar modo della vita sentimentale, chel’incidente che l’ha costretto sulla sedia a rotelle è radicalmente cambiata. GF Vip 6, le confidenze dia Lulù Ieri sera, poco prima di andare a letto (separati, per volere di lui) Lulù Salassié si è sdraiata accanto ae gli ha chiesto notizie della sua ex, quella con cui stava quando ha avuto l’incidente e che era con lui proprio nel momento della sparatoria. “Perché vi siete lasciati?” ha chiesto ...

Advertising

supermalaxx : qui a vip party dicono una cosa che non mi va giu........guai se Manuel si tira indietro con Lulu #gfvip - Radio105 : Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: nella casa del Grande Fratello Vip si è da poco formata una coppia, che però sta g… - CoattoGabbiano : @dwdeservesalife @napoliameglj Vabbè qui ormai siamo alla follia! Come si può solo paragonare il carattere di Manil… - francobus100 : Gf Vip, Manuel Bortuzzo si confida con Lulù: «Ecco perché ho lasciato la mia ex» - infoitcultura : GF Vip, Manuel Bortuzzo prende le distanze da Lulù dopo il bacio: cos’è successo -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manuel

...del Grande Fratello, Alfonso Signorini deciderà di fargli una sorpresa facendolo incontrare con la sua famiglia italiana. Per il pubblico il modello è tra i palpabili vincitori con...Sophie Codegoni riceverà una sorpresa " che le regalerà tante emozioni ", come riporta il profilo Instagram del Grande Fratello. Alfonso Signorini torna di nuovo daBortuzzo e Lulù ...Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo. Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua quinta puntata - in onda sta ...Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè lite di gelosia al GF Vip, lei l'attacca “quale è il bisogno di dormire insieme a Aldo Montano?”, prima crisi di coppia ...