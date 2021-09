GF Vip 6 | la mossa di Soleil Sorge per salvare Nicola Pisu dall’eliminazione

Leggi su ck12

(Di lunedì 27 settembre 2021) Seconda eliminazione in arrivo al Gf Vip 6, in ballo Gianmaria Antinolfi, Andrea Casalino,e Miriana Trevisan. Ladiperl’amico Inizia la seconda settimana di gara al Grande Fratello Vip 6 e dopo l’uscita, prevedibilissima, di Tommaso Eletti, arriva il secondo televoto per decidere chi esce dal reality show e chi resta nella Casa di Cinecittà. Nel live di oggi, lunedì 27 settembre, infatti andrà in scena il primo voto a quattro con la call to action: Chi vuoi? In ballo Gianmaria Antinolfi, Andrea Casalino,e Miriana Trevisan. I sondaggi in possesso della Redazione di Cronaka 12 parlano di un sicuro salvataggio della Trevisan, della buona possibilità di ...