GF Vip 6 | il “pasticcio” di Carmen Russo

Leggi su solodonna

(Di lunedì 27 settembre 2021) Al GF Vip 6 ne stanno succedendo delle belle… per fortuna non tutti gli eventi da rimarcare sono sempre relativi a screzi o litigi “importanti”. Qualche volta succedono anche eventi “simpatici”, dettati – per esempio – dalla distrazione. Proprio come è successo a, la quale è stata un po’ sbadata… La ballerina italianaè una delle concorrenti della nuova edizione del GF Vip, e Articolo completo: dal blog SoloDonna