Gf Vip 6, Andrea Casalino: chi sono le sue ex fidanzate? Paola Caruso, Alessia Macari e… (Di lunedì 27 settembre 2021) Andrea Casalino, chi sono le sue fidanzate famose? Andrea Casalino è uno dei concorrenti del Gf Vip 6 che più sta scatenando intorno a sé il vortice del gossip. Il modello e attore si è lasciato sfuggire di aver intrecciato una relazione con un’ex tronista di Uomini e Donne. Andrea non ha fatto il nome... Leggi su donnapop (Di lunedì 27 settembre 2021), chile suefamose?è uno dei concorrenti del Gf Vip 6 che più sta scatenando intorno a sé il vortice del gossip. Il modello e attore si è lasciato sfuggire di aver intrecciato una relazione con un’ex tronista di Uomini e Donne.non ha fatto il nome...

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, i dubbi di Sophie Codegoni su Andrea Casalino: 'Non è corretto' - Novella_2000 : #GFVip 6: Andrea, Gianmaria, Miriana o Nicola? Ecco chi è il meno votato secondo i sondaggi - supermalaxx : #gfvip Grande Fratello Vip, i dubbi di Sophie Codegoni su Andrea Casalino: 'Non è corretto' - blogtivvu : Andrea Casalino ha una fidanzata fuori dal GF Vip, Sophie Codegoni svela la sua tesi in merito: ecco quale - GiuseppeporroIt : GF VIP 6, Sophie Codegoni svela perché Andrea Casalino ha rivelato solo ora di avere una fidanzata: ecco la sua teo… -