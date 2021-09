Germania:Meloni,c.destra perde se cede ad alleanze innaturali (Di lunedì 27 settembre 2021) "Il crollo dei popolari della Cdu/Csu in Germania dopo 16 anni di cancellierato Merkel e il successo della Spd certificano che quando forze di centrodestra si prestano per anni ad alleanze innaturali ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) "Il crollo dei popolari della Cdu/Csu indopo 16 anni di cancellierato Merkel e il successo della Spd certificano che quando forze di centrosi prestano per anni ad...

Advertising

dalcais78 : RT @SecolodItalia1: Voto in Germania, Meloni: «Il centrodestra che si presta ad alleanze innaturali perde consenso» - SecolodItalia1 : Voto in Germania, Meloni: «Il centrodestra che si presta ad alleanze innaturali perde consenso»… - nexusSEI_6 : RT @janavel7: Non so come finirà per il governo, ma in Germania quelli come Salvini e Meloni sono al 10%. - CarloCostelli : RT @claudiafusani: Voto tedesco, shock per Salvini e Meloni. Fi pretende centralità nella coalizione. Nuovo spazio per Draghi https://t.co… - iconanews : Germania:Meloni,c.destra perde se cede ad alleanze innaturali -