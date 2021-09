Germania, tempi lunghi per il governo. All’Italia un ruolo più forte nella Ue (Di lunedì 27 settembre 2021) La permanenza della Merkel come cancelliera per il disbrigo degli affari correnti potrebbe rappresentare un'occasione più che mai utile a Roma che assumerebbe nei prossimi mesi, con il premier Mario Draghi, un ruolo di indiscussa leadership nell'Unione europea rafforzato dalla presidenza del G20 e favorito da una Francia sempre più attenta alle prossime scadenze elettorali Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 27 settembre 2021) La permanenza della Merkel come cancelliera per il disbrigo degli affari correnti potrebbe rappresentare un'occasione più che mai utile a Roma che assumerebbe nei prossimi mesi, con il premier Mario Draghi, undi indiscussa leadership nell'Unione europea rafforzato dalla presidenza del G20 e favorito da una Francia sempre più attenta alle prossime scadenze elettorali

I muri di Berlino L'eredità difficile di Frau Merkel Sono lontanissimi i tempi in cui la Germania era il grande malato d'Europa. Quel gigante dai piedi d'argilla che alla fine degli Anni 90 Helmut Kohl aveva ...

