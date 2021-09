Germania: Salvini, voto sia insegnamento per c.destra italiano (Di lunedì 27 settembre 2021) "Il voto in Germania deve essere di insegnamento anche per il centrodestra italiano. Il centrodestra in Germania ha preso una batosta storica. Il centrodestra italiano dovrebbe imparare che uniti si ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) "Ilindeve essere dianche per il centro. Il centroinha preso una batosta storica. Il centrodovrebbe imparare che uniti si ...

Advertising

NatMarmo : RT @janavel7: Non so come finirà per il governo, ma in Germania quelli come Salvini e Meloni sono al 10%. - AlfonsoFofo60 : RT @baffi_francesco: Quindi gli amici e alleati di Salvini e Meloni in Germania hanno preso una legnata! Ragionateci sopra, destridioti. - RossSlik : RT @baffi_francesco: Quindi gli amici e alleati di Salvini e Meloni in Germania hanno preso una legnata! Ragionateci sopra, destridioti. - GVIGNADUZZI : RT @baffi_francesco: Quindi gli amici e alleati di Salvini e Meloni in Germania hanno preso una legnata! Ragionateci sopra, destridioti. - eziamor : @signori_massimo Poi oggi puntano tutto sulle elezioni in Germania ( ampissimo risalto) e la faccenda #Morisi Salvi… -