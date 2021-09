Germania: Renzi, 'ora Draghi e Macron guida europea' (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "L'Europa dipende dalla Germania. Ma, in questo clima di incertezza e instabilità tedesca, le parti si sono rivoltate e Mario Draghi oggi è, insieme a Emmanuel Macron, la guida europea. La cosa si fa molto molto, molto interessante". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "L'Europa dipende dalla. Ma, in questo clima di incertezza e instabilità tedesca, le parti si sono rivoltate e Mariooggi è, insieme a Emmanuel, la. La cosa si fa molto molto, molto interessante". Così Matteonella enews.

Advertising

Domenico_p6 : RT @MaleficoRojo: In Germania ha vinto il #centrosinistra, quello che in Italia la sinistra ha sempre affondato, vedi #Renzi-#Gentiloni, qu… - laura_ceruti : Comunque la sinistra che ha vinto in Germania è una sinistra riformista, europeista, non populista e grillista, è u… - MaleficoRojo : In Germania ha vinto il #centrosinistra, quello che in Italia la sinistra ha sempre affondato, vedi #Renzi-… - TV7Benevento : Germania: Renzi, 'ora Draghi e Macron guida europea'... - TV7Benevento : **Germania: Renzi, 'centristi decisivi, stessa cosa potrebbe accadere in Italia'**... -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Renzi Il salario minimo? Peggio del RDC! In Germania gli immigrati sono una ricchezza perché vengono utilizzati in settori carenti di ...con Confindustria lasciando Conte e LEU con il cerino in mano inoltre Letta è convinto che Renzi aiuterà ...

DRAGHI A L'AQUILA, POLEMICHE E SPERANZE. CRITICI FAMILIARI VITTIME SISMA E PEZZI DI SINISTRA Come fu per la visita di Matteo Renzi qualche anno fa. Mario Draghi, il banchiere per eccellenza, ... Il nostro Paese, insieme alla Germania che però ha altre caratteristiche ed una 'voce' più forte in ...

**Germania: Renzi, 'centristi decisivi, stessa cosa potrebbe accadere in Italia'** La Sicilia Germania: Renzi, 'ora Draghi e Macron guida europea' Roma, 27 set. "L'Europa dipende dalla Germania. Ma, in questo clima di incertezza e instabilità tedesca, le parti si sono rivoltate e Mario Draghi oggi è, insie ...

Perché il voto in Germania è una doppia rivoluzione La Germania, con le elezioni del 26 settembre 2021, si è messa alle spalle l’età di Angela Merkel. Il risultato è straordinario e problematico: la vittoria ddella sinistra della Spd di Scholz, e il cr ...

Ingli immigrati sono una ricchezza perché vengono utilizzati in settori carenti di ...con Confindustria lasciando Conte e LEU con il cerino in mano inoltre Letta è convinto cheaiuterà ...Come fu per la visita di Matteoqualche anno fa. Mario Draghi, il banchiere per eccellenza, ... Il nostro Paese, insieme allache però ha altre caratteristiche ed una 'voce' più forte in ...Roma, 27 set. "L'Europa dipende dalla Germania. Ma, in questo clima di incertezza e instabilità tedesca, le parti si sono rivoltate e Mario Draghi oggi è, insie ...La Germania, con le elezioni del 26 settembre 2021, si è messa alle spalle l’età di Angela Merkel. Il risultato è straordinario e problematico: la vittoria ddella sinistra della Spd di Scholz, e il cr ...