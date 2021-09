**Germania: Renzi, 'centristi decisivi, stessa cosa potrebbe accadere in Italia'** (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "I sondaggi contano il giusto. Per anni i socialdemocratici sono stati considerati morti e oggi sono il primo partito: una cosa sono i sondaggi, una cosa sono le elezioni. Quando lo diciamo noi, ci prendono in giro. Adesso lo dicono milioni di elettori tedeschi dopo che lo avevano detto milioni di elettori americani. La politica non è inseguire un sondaggio". Così Matteo Renzi nella enews. "Per fare il governo saranno decisivi i centristi liberali e i Verdi. Il nome del Cancelliere - paradossalmente - dipende da loro, più che dai grandi partiti. Come nota acutamente Stefano Folli su la Repubblica, la stessa cosa potrebbe accadere in Italia alle prossime politiche, se i riformisti sapranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "I sondaggi contano il giusto. Per anni i socialdemocratici sono stati considerati morti e oggi sono il primo partito: unasono i sondaggi, unasono le elezioni. Quando lo diciamo noi, ci prendono in giro. Adesso lo dicono milioni di elettori tedeschi dopo che lo avevano detto milioni di elettori americani. La politica non è inseguire un sondaggio". Così Matteonella enews. "Per fare il governo sarannoliberali e i Verdi. Il nome del Cancelliere - paradossalmente - dipende da loro, più che dai grandi partiti. Come nota acutamente Stefano Folli su la Repubblica, lainalle prossime politiche, se i riformisti sapranno ...

