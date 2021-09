Germania, obiettivo coalizione prima di Natale. Mercati non spaventati (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – “Vorremmo costruire una coalizione di governo velocemente”, con l’obiettivo che la Germania abbia un nuovo governo “prima di Natale“. Lo ha detto Olaf Scholz, aspirante cancelliere e leader del Partito Socialdemocratico tedesco (SPD), che ha ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni che si sono tenute domenica nel Paese. Come previsto, il processo per un nuovo esecutivo sarà lungo e tortuoso, in quanto serviranno tre partiti per avere la maggioranza al Bundestag. I risultati preliminari ufficiali vedono infatti l’SPD in testa con circa il 25,7% (avrà la maggioranza relativa dei parlamentari per la prima volta dal 2002), la CDU-CSU al 24,1%, i Verdi al 14,8%, i liberali dell’FDP all’11,5%, l’ultradestra dell’AFD al 10,3% e la sinistra Die Linke al 4,9%. L’unica ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – “Vorremmo costruire unadi governo velocemente”, con l’che laabbia un nuovo governo “di“. Lo ha detto Olaf Scholz, aspirante cancelliere e leader del Partito Socialdemocratico tedesco (SPD), che ha ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni che si sono tenute domenica nel Paese. Come previsto, il processo per un nuovo esecutivo sarà lungo e tortuoso, in quanto serviranno tre partiti per avere la maggioranza al Bundestag. I risultati preliminari ufficiali vedono infatti l’SPD in testa con circa il 25,7% (avrà la maggioranza relativa dei parlamentari per lavolta dal 2002), la CDU-CSU al 24,1%, i Verdi al 14,8%, i liberali dell’FDP all’11,5%, l’ultradestra dell’AFD al 10,3% e la sinistra Die Linke al 4,9%. L’unica ...

