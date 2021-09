Germania, i socialdemocratici avanti sul blocco di Merkel: Spd al 25,7%, Cdu/Csu al 24,1% (Di lunedì 27 settembre 2021) Il partito socialdemocratico Spd ha vinto le elezioni politiche in Germania con il 25,7% dei voti. Secondo i risultati ancora provvisori della Commissione elettorale tedesca il blocco conservatore Cdu-Csu è secondo con il 24,1% dei consensi. Al terzo posto i Verdi con il 14,8%, seguiti dai liberali di Fdp con l'11,5. Il partito di estrema destra Afd si e' fermato al 10,3%. Leggi su rainews (Di lunedì 27 settembre 2021) Il partito socialdemocratico Spd ha vinto le elezioni politiche incon il 25,7% dei voti. Secondo i risultati ancora provvisori della Commissione elettorale tedesca ilconservatore Cdu-Csu è secondo con il 24,1% dei consensi. Al terzo posto i Verdi con il 14,8%, seguiti dai liberali di Fdp con l'11,5. Il partito di estrema destra Afd si e' fermato al 10,3%.

