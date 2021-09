Germania | Gozi | ' verdi e liberali decisivi | estremisti più deboli'

(Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Insaranno due forze centrali e impegnate per modernizzare il paese ad essere decisive:. Il bipolarismo alla tedesca Cdu-Spd non c'è più. E glia destra e sinistra sono molto più". Lo scrive su Twitter Sandro, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "In Germania saranno due forze centrali e impegnate per modernizzare il paese ad essere decisive: Verdi e Liberali. Il bipolarismo alla tedesca Cdu-Spd non c'è più. E gli estremisti a destra e sinistra sono molto più deboli". Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.