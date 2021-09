Germania: Fassina, 'Verdi e Liberali non sono uguali, coalizione giusta da costruire' (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Il risultato delle elezioni in Germania e la conseguente possibilità per Olaf Scholz, leader della Spd, di essere cancelliere rende meno ardua una revisione del Patto di Stabilità utile alla piena e buona occupazione e alla transizione verde. Come rende più complicata la vita a chi dalla Bundesbank vorrebbe una brusca inversione di rotta della politica monetaria attuata dalla Bce. In sintesi, la composizione della coalizione e le responsabilità dei ministeri saranno variabile chiave per il futuro dell'Unione europea e dell'Eurozona". Lo afferma il deputato di Leu Stefano Fassina. "Verdi e Liberali pari non sono, né nei seggi conquistati, né nell'orientamento di politica economica interna e europea -aggiunge- Ma attenzione alle facili illusioni: il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Il risultato delle elezioni ine la conseguente possibilità per Olaf Scholz, leader della Spd, di essere cancelliere rende meno ardua una revisione del Patto di Stabilità utile alla piena e buona occupazione e alla transizione verde. Come rende più complicata la vita a chi dalla Bundesbank vorrebbe una brusca inversione di rotta della politica monetaria attuata dalla Bce. In sintesi, la composizione dellae le responsabilità dei ministeri saranno variabile chiave per il futuro dell'Unione europea e dell'Eurozona". Lo afferma il deputato di Leu Stefano. "pari non, né nei seggi conquistati, né nell'orientamento di politica economica interna e europea -aggiunge- Ma attenzione alle facili illusioni: il ...

Advertising

pellegrino_arp : RT @Axen0s: Flop della vera sinistra in Germania. A lutto Fratoianni, Fassina e Bersana... Orlando piange a dirotto da ieri sera appoggiat… - TV7Benevento : Germania: Fassina, 'Verdi e Liberali non sono uguali, coalizione giusta da costruire'... - ergio78 : RT @Axen0s: Flop della vera sinistra in Germania. A lutto Fratoianni, Fassina e Bersana... Orlando piange a dirotto da ieri sera appoggiat… - rivamatteoriva : RT @Axen0s: Flop della vera sinistra in Germania. A lutto Fratoianni, Fassina e Bersana... Orlando piange a dirotto da ieri sera appoggiat… - GiuliaFiorent13 : RT @Axen0s: Flop della vera sinistra in Germania. A lutto Fratoianni, Fassina e Bersana... Orlando piange a dirotto da ieri sera appoggiat… -