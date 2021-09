(Di lunedì 27 settembre 2021) Ropma, 27 set. (Adnkronos) - "Dalle urne unper lae per un politico di grande spessore come Olaf Scholz. Vince la politica, vince una nuova generazione di candidati parlamentari che strappa i collegi alla destra, vince un partito con un programma progressista chiaro e con un frontman pragmatico e solido, perdono l'antipartitismo e il populismo". Così in un post su facebook Brando, capodelegazione del Partito democratico al Parlamento europeo. "La formazione di una nuova coalizione di governo a guida Spd e i suoi equilibri saranno decisivi anche per il futuro dell'Europa. C'è molto su cui riflettere guardando a tutto questo dall'Italia, ma oggi lasciatemi soltanto dire: complimenti compagni, e grazie".

Advertising

TV7Benevento : Germania: Benifei, 'risultato eccezionale per la socialdemocrazia tedesca'... - Agenparl : Germania, Benifei (PD): risultato eccezionale per la socialdemocrazia tedesca - -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Benifei

Radio Radicale

... stavolta anche Francia epuntano più all'esternalizzazione dei rifugiati in Turchia, Iran ... mi aspetto un Consiglio europeo in tempi rapidi", dice, che pretende anche "che Jansa ...La mossa, accolta con favore dai capidelegazione all'Eurocamera di Pd, Brando, e M5S, ... "peggiore" rispetto ad altri, come Spagna e, e si è unito al suo guardasigilli Zbigniew Ziobro ...Ropma, 27 set. (Adnkronos) - "Dalle urne un risultato eccezionale per la socialdemocrazia tedesca e per un politico di grande spessore come Olaf Scholz. Vince la politica, vince una nuova generazione ...