Germania al voto, Scholz: governo Spd - Verdi - Fdp prima di Natale (Di lunedì 27 settembre 2021) Il candidato cancelliere dei Socialdemocratici olaf Scholz vuole formare un governo "in fretta" e auspica che nasca "prima di Natale", con una coalizione con i Verdi e i Liberaldemocratici (Fdp)."Si ...

TeresaBellanova : Con il voto in #Germania si chiude, dopo 16 anni, l'era #Merkel. A lei la riconoscenza del popolo tedesco e quella… - amendolaenzo : “Sono profondamente convinta che, se traiamo gli insegnamenti da tutti gli errori e tutte le omissioni, l’Europa us… - you_trend : ???? In #Germania va tenuta d'occhio la Linke, che nelle proiezioni viaggia a ridosso della soglia di sbarramento: 5%… - Lacartastampata : RT @colvieux: #Germania guardate com’è impressionante la divisione tra est e ovest nel voto ???? Per la #spd grande impresa averne recuperati… - CarloCostelli : RT @claudiafusani: Voto tedesco, shock per Salvini e Meloni. Fi pretende centralità nella coalizione. Nuovo spazio per Draghi https://t.co… -