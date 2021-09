Germania al voto, ex premier Valls: ruolo cruciale Italia e Francia (Di lunedì 27 settembre 2021) "Nella lunga transizione politica che si è aperta in Germania ieri sera, Francia e Italia hanno un ruolo cruciale da giocare", dice l'ex premier francese Manuel Valls a proposito delle lunghe ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) "Nella lunga transizione politica che si è aperta inieri sera,hanno unda giocare", dice l'exfrancese Manuela proposito delle lunghe ...

Advertising

TeresaBellanova : Con il voto in #Germania si chiude, dopo 16 anni, l'era #Merkel. A lei la riconoscenza del popolo tedesco e quella… - amendolaenzo : “Sono profondamente convinta che, se traiamo gli insegnamenti da tutti gli errori e tutte le omissioni, l’Europa us… - Agenzia_Ansa : La Germania al voto per le elezioni legislative. La sfida per il dopo Merkel #ANSA - sal_sca : RT @TeresaBellanova: Con il voto in #Germania si chiude, dopo 16 anni, l'era #Merkel. A lei la riconoscenza del popolo tedesco e quella di… - buronjek : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Voto in Germania. Quadro politico. Seg… -