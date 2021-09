Geosintesi | domani a Expo ferroviario Milano presenta manutentore diserbatore intelligente

Leggi su italiasera

(Di lunedì 27 settembre 2021)laSpa azienda leader per l’ingegneria ambientale e la manutenzione delle infrastrutture, insieme alla Multinazionale Bayer, alle 10 presso la Fiera diRho, in occasione dell’, presenterà il nuovo treno tecnologico che modera l’impatto del diserbante glifosate lungo linea di Rete Ferroviaria Italiane e FerrovieNord di, grazie ad un nuovo sistema di riconoscimento delle specie infestanti presenti e un miglior dosaggio delle miscele di diserbo, questo sarà possibile grazie a sistemi avanzati di erogazione del diserbo che agiranno puntuali sulla vegetazione e non più a getto continuo lungo tutta la linea ferroviaria. Il rilevamento, spiega Diego Righini, General Manager, permetterà ai gestori delle Ferrovie ...