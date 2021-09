Georgina Rodriguez pronta al “sì” a Ronaldo ma “non dipende” da lei (Di lunedì 27 settembre 2021) Fiori d’arancio in arrivo per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo? In una recente intervista la modella ha confessato di voler sposare il suo fidanzato e di aspettare solo la proposta della stella del Manchester United. E se CR7 dovesse decidere di fare il grande passo la sua risposta sarebbe certamente un sì. Matrimonio in vista? … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 27 settembre 2021) Fiori d’arancio in arrivo pere Cristiano? In una recente intervista la modella ha confessato di voler sposare il suo fidanzato e di aspettare solo la proposta della stella del Manchester United. E se CR7 dovesse decidere di fare il grande passo la sua risposta sarebbe certamente un sì. Matrimonio in vista? … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo, matrimonio in vista? Georgina risponde così Netflix ha mostrato in anteprima alcune immagini dei suoi prossimi progetti, tra cui spicca "Soy Georgina", il reality show sulla vita di Georgina Rodriguez . Negli ultimi mesi la compagna di Cristiano Ronaldo è stata seguita da una troupe della nota piattaforma di streaming, che l'ha accompagnata durante vari eventi, tra cui alcuni ...

