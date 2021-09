Genoa, Preziosi: «Il calcio è un’azienda, il futuro del club è blindato. Contestazioni? Non posso piacere a tutti» (Di lunedì 27 settembre 2021) Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha parlato in merito ad alcuni temi di attualità del mondo rossoblu e non solo Intervistato dai microfoni di Radio Anch’io lo Sport, l’ex presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato della situazione del club rossoblu e non solo: 777 PARTNERS – «Sono persone giovani che hanno fatto investimenti in tutto il mondo e per questo sono elementi affidabili. Erano tre anni che cercavo chi potesse dare un futuro al Genoa. Questa è una società di tutto rispetto e credo che tutto sommato il futuro del Genoa sia blindato». RUOLO – «Chi ha comprato il 100% delle azioni ha il diritto e il dovere di decidere le attività legate al mondo del calcio. Per ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Enrico, ex presidente del, ha parlato in merito ad alcuni temi di attualità del mondo rossoblu e non solo Intervistato dai microfoni di Radio Anch’io lo Sport, l’ex presidente delEnricoha parlato della situazione delrossoblu e non solo: 777 PARTNERS – «Sono persone giovani che hanno fatto investimenti in tutto il mondo e per questo sono elementi affidabili. Erano tre anni che cercavo chi potesse dare unal. Questa è una società di tutto rispetto e credo che tutto sommato ildelsia». RUOLO – «Chi ha comprato il 100% delle azioni ha il diritto e il dovere di decidere le attività legate al mondo del. Per ...

