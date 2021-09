Genoa | lettera aperta di 777 Partners sui quotidiani | “Inizia una nuova era”

(Di lunedì 27 settembre 2021) La società 777proprietaria del, ha comprato una pagina intera su diversiper lanciare un messaggio ai tifosi con una. “L’altra sera, allo stadio Luigi Ferraris, uno stadio che porta il nome di un giocatore nato nele neldiventato campione, èta unaera nella storia del Grifone – si legge in riferimento al rocambolesco 3-3 con il Verona visto dalla tribuna –. Un’era che definirà la restaurazione della nostra identità e reclameremo il nostro posto di diritto al vertice del calcio italiano. Noi siamo il club più antico d’Italia, la storia delè la storia del calcio italiano“. “Una storia arricchita dalla tradizione e animata ...

Ci abbiamo creduto, non ci siamo mai arrese e con la nostrasul quotidiano Tuttosport ...avete nelle vostre mani? Da parte nostra ci metteremo tutto il nostro cuore per sostenere ile ...Ancora nei giorni che vedevano le trattative per l'acquisizione delapprossimarsi alla ... Un gruppo di piccoli azionisti, Accionistas Unidos del Sevilla FC, ha scritto addirittura una...Genoa, 777 Partners comprano una pagina sui quotidiani e scrivono una lettera ai tifosi: "Noi siamo il calcio italiano, inizia una nuova era".La nuova proprietà: "È iniziata una nuova era nella storia del Grifone, reclameremo il nostro posto di diritto al vertice del calcio italiano" ...