Genoa, le prestazioni di Destro possono riportarlo in Nazionale (Di lunedì 27 settembre 2021) Mattia Destro protagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia del club rossoblu. E chissà che Mancini… Tra i protagonisti di questo inizio di stagione del Genoa c’è sicuramente Mattia Destro. Con la doppietta messa a segno contro il Verona, l’attaccante è salito a quota quattro gol dopo quattro partite da lui giocate in campionato, avendo saltato le prime due per infortunio. E secondo la Gazzetta dello Sport, questo suo rendimento potrebbe in futuro aprirgli di nuovo le porte della Nazionale. Belotti non è ancora al meglio, mentre Raspadori è ritenuto ancora acerbo. Con Immobile che in azzurro è da sempre portatore di critiche, l’idea Destro potrebbe ballare nei pensieri di Mancini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Mattiaprotagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia del club rossoblu. E chissà che Mancini… Tra i protagonisti di questo inizio di stagione delc’è sicuramente Mattia. Con la doppietta messa a segno contro il Verona, l’attaccante è salito a quota quattro gol dopo quattro partite da lui giocate in campionato, avendo saltato le prime due per infortunio. E secondo la Gazzetta dello Sport, questo suo rendimento potrebbe in futuro aprirgli di nuovo le porte della. Belotti non è ancora al meglio, mentre Raspadori è ritenuto ancora acerbo. Con Immobile che in azzurro è da sempre portatore di critiche, l’ideapotrebbe ballare nei pensieri di Mancini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Genoa prestazioni Çalhanoglu: un anonimato che fa rumore. I numeri del turco Il turco, dopo l'ottimo esordio contro il Genoa ad inizio campionato (gol ed assist per lui), non è ... contro la Sampdoria, dove anche in quella giornata le sue prestazioni non erano state memorabili. ...

Onofri: "Su Biraschi serve onestà intellettuale, l'ego acceca i giudizi" ... aveva immediatamente cancellato ogni timore con prestazioni di alto livello. Lo stesso Izzo un ... Forza Davide e Forza Genoa! " chiosa Onofri su Biraschi, uscito anzitempo contro il Verona per un ...

