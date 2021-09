Generali, cda vota a maggioranza per lista board (Di lunedì 27 settembre 2021) Il consiglio d’amministrazione di Generali ha votato “a maggioranza” per la lista del board in vista del rinnovo del consiglio nel 2022. Come da attese, il board si è diviso e 4 consiglieri hanno votato contro la proposta, secondo quanto si apprende da fonti finanziarie. Il cda è durato quasi cinque ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 settembre 2021) Il consiglio d’amministrazione dihato “a” per ladelin vista del rinnovo del consiglio nel 2022. Come da attese, ilsi è diviso e 4 consiglieri hannoto contro la proposta, secondo quanto si apprende da fonti finanziarie. Il cda è durato quasi cinque ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

repubblica : Generali, il board si spacca: via libera a maggioranza alla lista del cda - fisco24_info : Generali, cda vota a maggioranza per lista board: Contro la proposta quattro consiglieri - Adnkronos : #Generali, cda ha votato 'a maggioranza' per lista del board in vista del rinnovo del consiglio nel 2022. - AnsaVeneto : Generali: Cda spaccato, sì a maggioranza a lista board. 9 voti a favore e 4 contrari #ANSA - italiaserait : Generali, cda vota a maggioranza per lista board -