Gemma Galgani | il consiglio di Giacomo Urtisi su quale intervento fare di chirurgia

(Di lunedì 27 settembre 2021)si è recentemente rifatta il seno, ma secondo il chirurgoUrtis potrebbequalche altro ritocchino; il. I consigli di Urtis a(foto: Mediaset Play).Da diversi anni ormaiè una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne; dopo la grande storia d’amore con Giorgio Manetti e varie altre frequentazioni (anche con un cavaliere molto più giovane di lei) la dama è ancora in studio alla ricerca dell’amore. Forse per raggiungere più rapidamente questo obiettivo, lasi è recentemente rifatta il seno, cosa che ha scatenato le critiche di Tina; secondo il noto chirurgoUrtis però, la donna potrebbeanche qualche altro ...

14DesiEmis : RT @giuvannuzzo: Amici che seguite #UominieDonne, lei è Gemma Galgani giusto? - ProssimiC : RT @giuvannuzzo: Amici che seguite #UominieDonne, lei è Gemma Galgani giusto? - SimonaCroisette : RT @giuvannuzzo: Amici che seguite #UominieDonne, lei è Gemma Galgani giusto? - flamanc24 : RT @giuvannuzzo: Amici che seguite #UominieDonne, lei è Gemma Galgani giusto? - machefredfa2 : RT @giuvannuzzo: Amici che seguite #UominieDonne, lei è Gemma Galgani giusto? -

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani

... oltre a parlare della collega, Tina Cipollari , dei quattro tronisti - Andrea Nicole , Joele , Matteo e Roberta - e delle ultime dichiarazioni dell'ex cavaliere nonché ex compagno di, ...La dama di Uomini e Donne, ha recentemente commentato le ultime dichiarazioni rilasciate sul suo conto dall'ex Giorgio Mainetti Argomenti trattati U&D: le ultime dichiarazioni di Giorgio Mainetti, che hanno ...La furia dell’opinionista fissa di Uomini e Donne a quanto pare non si scaglia solo contro Gemma Galgani. Tina Cipollari questa ...Roberta Di Padua ha deciso di cambiare il proprio look: ad annunciarlo è stata proprio lei stessa. L’ex dama di ‘Uomini e Donne‘ ha infatti optato per dei capelli ondulati e scalati che, conservando i ...