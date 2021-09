Gb | Johnson valuta uso dei militari per rifornire stazioni servizio

(Di lunedì 27 settembre 2021) Centinaia di soldati potrebbero essere impiegati per consegnare carburante nelledidel Regno Unito nell'ambito di un piano di emergenza che il governo esaminerà per rispondere alla ...

Secondo quanto riportato dai media britannici, il primo ministro Boris Johnson riunirà oggi il governo per esaminare la cosiddetta "Operazione Escalin", piano di emergenza messo a punto negli anni ... Il primo ministro Boris Johnson riunirà il governo per esaminare la cosiddetta 'Operazione Escalin', piano di emergenza in caso di una Brexit senza accordo. Centinaia di soldati potrebbero essere impiegati per consegnare carburante nelle stazioni di servizio del Regno Unito nell'ambito di un piano di emergenza che il governo esaminerà per rispondere alla ...