Gb, crisi carburante: governo pronto a impiegare esercito (Di lunedì 27 settembre 2021) Boris Johnson pronto a impiegare l’esercito per fare fronte alla crisi del carburante. La decisione è stata presa oggi durante un consiglio dei ministri. Il ministro delle attività produttive Kwasi Kwarteng ha affermato che è giusto che il governo prenda “provvedimenti sensati e precauzionali”. “Il Regno Unito continua ad avere forti forniture di carburante. Tuttavia, siamo consapevoli dei problemi della catena di approvvigionamento e stiamo adottando misure per alleggerirli in via prioritaria – ha affermato -. Se necessario, il dispiegamento di personale militare fornirà alla catena di approvvigionamento capacità aggiuntiva come misura temporanea per aiutare ad allentare le pressioni causate da picchi nella domanda localizzata di carburante”. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 settembre 2021) Boris Johnsonl’per fare fronte alladel. La decisione è stata presa oggi durante un consiglio dei ministri. Il ministro delle attività produttive Kwasi Kwarteng ha affermato che è giusto che ilprenda “provvedimenti sensati e precauzionali”. “Il Regno Unito continua ad avere forti forniture di. Tuttavia, siamo consapevoli dei problemi della catena di approvvigionamento e stiamo adottando misure per alleggerirli in via prioritaria – ha affermato -. Se necessario, il dispiegamento di personale militare fornirà alla catena di approvvigionamento capacità aggiuntiva come misura temporanea per aiutare ad allentare le pressioni causate da picchi nella domanda localizzata di”. Il ...

