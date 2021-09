Gasperini e il caso dell’ispettore antidoping, attesa per la sentenza (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo il rinvio di maggio, lunedì 27 settembre si è tenuta l’udienza al Tribunale Nazionale antidoping per il tecnico atalantino, che era stato deferito per avere «insultato un ispettore durante un controllo» a Zingonia. In aula avrebbe spiegato le sue ragioni, ora si attende la decisione del Tribunale. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo il rinvio di maggio, lunedì 27 settembre si è tenuta l’udienza al Tribunale Nazionaleper il tecnico atalantino, che era stato deferito per avere «insultato un ispettore durante un controllo» a Zingonia. In aula avrebbe spiegato le sue ragioni, ora si attende la decisione del Tribunale.

CrisPtr1993 : @RGarinella Al nostro caso #Mourinho glie brucia. Sì è andato al livello #Gasperini. Per gli amici #Piangerini - Pizzetto73 : Potevamo vincerla, potevamo perderla, in ogni caso Gasperini merda #InterAtalanta - luckyangel89 : L'incazzatura non è tanto perdere nel caso, ma perdere contro quella ?? di Gasperini. Quindi datevi una mossa che no… - paltricrazia : @AngeloR63308680 Diciamo che mi inquietò molto a maggio(?) quel caso in cui Gasperini tentò di ostacolare un test a… -