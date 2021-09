Gaia | esce il nuovo singolo “Nuvole di zanzare” Presto il prossimo album

(Di lunedì 27 settembre 2021)VERSO NUOVI SUCCESSI:UNA TRACCIA DELIl primo ottobreilbrano della cantante, “di”. Anticipa l’“Alma” che verrà pubblicato il 29 ottobre.il 1° ottobrein radio e su tutte le piattaforme digitali “di”,ildiche anticipa l’“ALMA”, in uscita il 29 ottobre. Il brano è disponibile in pre-save, pre-order e pre-add qui: https://columbia.lnk.to/DiLa nuova wave del cantautorato italiano abbraccia la bossa nova in una melodia che resta ...

Advertising

perdirtiche_ : RT @drunkharryx_: Artisti normali durante la settimana: RAGA TUTTI CONNESSI DOMANI ALLE 14 HO UN ANNUNCIO DA FARE!!! Gaia Gozzi a casissi… - SMSNEWSOFFICIAL : Esce il 1° ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali “Nuvole di zanzare”, il nuovo singolo di GAIA che an… - Percaso10 : RT @drunkharryx_: Artisti normali durante la settimana: RAGA TUTTI CONNESSI DOMANI ALLE 14 HO UN ANNUNCIO DA FARE!!! Gaia Gozzi a casissi… - essereunonda : RT @drunkharryx_: Artisti normali durante la settimana: RAGA TUTTI CONNESSI DOMANI ALLE 14 HO UN ANNUNCIO DA FARE!!! Gaia Gozzi a casissi… - scintille_stbn : ci rendiamo conto che venerdì esce il singolo di gaia gozzi???? -

Ultime Notizie dalla rete : Gaia esce

Soundsblog

Proprio vero che, per quanto la musica si contamini e si rinnovi, non sivivi dagli anni '90. ... Proprio come, anche lei seduta sullo sgabello affianco a quello dell'artista di Calvairate, ...Nella finale Clarissa, che era stata impeccabile contro le precedenti avversarie,di pista e ... Al terzo posto si piazzaGasperini, che aveva il secondo miglior tempo in qualifica ed è stata ...Esce il 1° ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali “Nuvole di zanzare”, il nuovo singolo di GAIA che anticipa l’album “ALMA”, in uscita il 29 ottobre.La nuova wave de ...23 set 2021 - L’artista di Calvairate si è esibito sul palco del Teatro Carcano di Milano e ha registrato il famoso format. Il racconto della serata.