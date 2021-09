Gabriel Garko svela quanti ragazzi gay ci provano su Instagram dopo il coming out (Di lunedì 27 settembre 2021) Gabriel Garko da un anno esatto vive apertamente la propria vita senza nascondersi dietro quella maschera indossata per oltre vent’anni dell’etero e dannato. “Mi ero abituato a indossare tante maschere, un po’ per scelta, un po’ per costrizione, ma in nessuna stavo davvero comodo”. – ha dichiarato fra le pagine de Il Fatto Quotidiano – “Oggi mi ritrovo a 49 anni ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni. Il giorno dopo del coming out in diretta al Grande Fratello Vip, ndr ero terrorizzato all’idea di uscire di casa e affrontare gli sguardi della gente. Una mia amica mi ha preso di forza e trascinato a fare colazione: quando al bar ho visto che le persone mi salutavano come se nulla fosse successo, ho capito di aver fatto la scelta giusta”. L’attore ha poi continuato: “Ho sempre frequentato gente ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 settembre 2021)da un anno esatto vive apertamente la propria vita senza nascondersi dietro quella maschera indossata per oltre vent’anni dell’etero e dannato. “Mi ero abituato a indossare tante maschere, un po’ per scelta, un po’ per costrizione, ma in nessuna stavo davvero comodo”. – ha dichiarato fra le pagine de Il Fatto Quotidiano – “Oggi mi ritrovo a 49 anni ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni. Il giornodelout in diretta al Grande Fratello Vip, ndr ero terrorizzato all’idea di uscire di casa e affrontare gli sguardi della gente. Una mia amica mi ha preso di forza e trascinato a fare colazione: quando al bar ho visto che le persone mi salutavano come se nulla fosse successo, ho capito di aver fatto la scelta giusta”. L’attore ha poi continuato: “Ho sempre frequentato gente ...

