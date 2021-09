Furia Mourinho, lite in sala stampa: “dove sono i giornalisti?” [VIDEO] (Di lunedì 27 settembre 2021) José Mourinho non ha nascosto il nervosismo al termine del derby di Roma. La partita Lazio-Roma si è conclusa sul risultato di 3-2, è stata una partita bellissima e che ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto. La squadra di Maurizio Sarri si è ritrovata in doppio vantaggio con i gol messi a segno da Milinkovic-Savic e Pedro. E’ stato Ibanez ad accorciare le distanze. Nel secondo tempo i gol di Felipe Anderson e Veretout su calcio di rigore. Non sono mancati i momenti di tensione al termine della partita. L’allenatore José Mourinho si è presentato in sala stampa ma non ha trovato i giornalisti. Il motivo? Una modalità diversa organizzata dalla Lazio per evitare la presenza fisica dei giornalisti. E’ nata una discussione con l’addetto lega, i toni ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 settembre 2021) Josénon ha nascosto il nervosismo al termine del derby di Roma. La partita Lazio-Roma si è conclusa sul risultato di 3-2, è stata una partita bellissima e che ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto. La squadra di Maurizio Sarri si è ritrovata in doppio vantaggio con i gol messi a segno da Milinkovic-Savic e Pedro. E’ stato Ibanez ad accorciare le distanze. Nel secondo tempo i gol di Felipe Anderson e Veretout su calcio di rigore. Nonmancati i momenti di tensione al termine della partita. L’allenatore Josési è presentato inma non ha trovato i. Il motivo? Una modalità diversa organizzata dalla Lazio per evitare la presenza fisica dei. E’ nata una discussione con l’addetto lega, i toni ...

