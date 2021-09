Fuerteventura | la Isla Lenta lontana dallo stress

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Quelle forte aventure!” esclamò sorpreso il conquistatore francese Jean de Bethencourt quando nel 1404 mise piede sull’isola , creandone allo stesso tempo il nome. E in effetti, a pensarla così, vulcanica, selvaggia e ventosa, l’isola più antica delle Canarie sembrerebbe il preambolo di qualche località stile survivor in cui correre da una parte all’altra solo per cavarsela. Niente di più sbagliato! Basta entrare nella prospettiva unica di, un luogo dove dimenticarsi del tempo e ricaricare mente e spirito. I vulcani ormai sopiti sono un ricordo che si scorge solo in qualche altura, tra le pietre laviche di qualche baia o spiaggia nera, e ormai da tempo, si dice, dispensano solo linfa vitale, mentre la natura a tratti brulla e incontaminata è un come un’oasi di pace di cui godere a piene mani. E quei briosi alisei, quei venti che spirano senza sosta ci ...