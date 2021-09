Francia, lancio di uova contro il presidente Macron a Lione – VIDEO (Di lunedì 27 settembre 2021) Parigi – Emmanuel Macron colpito da un uovo a Lione. Il presidente francese è finito nel mirino di un contestatore. L’uovo lanciato, come documenta il VIDEO di Lyon Mag, ha centrato il bersaglio ma non si è rotto. Il servizio di sicurezza, dopo aver verificato l’assenza di reali minacce, come si vede nelle immagini ha bloccato il responsabile. (fonte Adnkronos) Actuellement en déplacement à Lyon, Emmanuel Macron a été victime d’un jet d’oeuf. Le jeune homme a été interpellé par le service d’ordre. (Lyon Mag) pic.twitter.com/PWCOvnP22B — Nassim (@nassimmedias) September 27, 2021 Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 settembre 2021) Parigi – Emmanuelcolpito da un uovo a. Ilfrancese è finito nel mirino di un contestatore. L’uovo lanciato, come documenta ildi Lyon Mag, ha centrato il bersaglio ma non si è rotto. Il servizio di sicurezza, dopo aver verificato l’assenza di reali minacce, come si vede nelle immagini ha bloccato il responsabile. (fonte Adnkronos) Actuellement en déplacement à Lyon, Emmanuela été victime d’un jet d’oeuf. Le jeune homme a été interpellé par le service d’ordre. (Lyon Mag) pic.twitter.com/PWCOvnP22B — Nassim (@nassimmedias) September 27, 2021

