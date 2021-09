Francesco Totti | buon 45esimo compleanno all’ex bellissimo capitano della Roma

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 settembre 2021) Soprannominato dai suoi concittadini «Er Pupone», il romanissimo Francesco Totti compie 45 anni il 27 settembre. Come festeggerà il suo giorno speciale? Indubbiamente in compagnia della sua famiglia alla Mulino Bianco, composta dalla moglie Ilary Blasi e dai loro tre biondissimi figli, Cristian, Chanel e Isabel. Va ricordato che l’ex capitano della Roma è prima di tutto un romantico, come dimostrano i post-dedica a sua moglie Ilary pubblicati a cadenza regolare sul suo profilo Instagram. A 45 anni, Francesco Totti vive di rendita: del suo passato da atleta gli resta in eredità un invidiabile fisico scultoreo, che allena con costanza nonostante non scenda più in campo. E che dire del suo sorriso scanzonato e dei suoi occhi azzurro cielo? Fortunata Ilary!