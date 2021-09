Forse non tutti sanno che un terremoto distrusse il castello di Tolmezzo (Di lunedì 27 settembre 2021) (Visited 8 times, 8 visits today) Ultime notizie: Forse non tutti sanno che ad Ariis c'erano degli importanti magazzini di sale Forse non tutti sanno che in Friuli Venezia Giulia c'è il punto più a ... Leggi su friulioggi (Di lunedì 27 settembre 2021) (Visited 8 times, 8 visits today) Ultime notizie:nonche ad Ariis c'erano degli importanti magazzini di salenonche in Friuli Venezia Giulia c'è il punto più a ...

Advertising

borghi_claudio : Draghi sarà bravissimo ma aveva amicizie che lo hanno portato a scegliere persone forse lievemente non perfette per… - AlbertoBagnai : Quando Berlusconi parlava di 'comunisti' io, forse perché all'epoca ero di sinistra, trovavo che semplificasse ed e… - borghi_claudio : Chi ben comincia (a dire no) è a metà dell'opera. E qui forse non saremo soli. - magnimirai : Prima mi ha riscritto il cuoco per rivederci, io non ho voglia di vedere nessuno, odio tutti, gli ho mandato un sel… - FedericaFlajani : RT @LaVeritaWeb: Per immunizzarsi è necessario firmare un foglio che solleva chi somministra il siero e le case farmaceutiche da ogni respo… -