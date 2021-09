Fondo Nuove Competenze 2022: le aziende siano pronte (Di lunedì 27 settembre 2021) Le risorse ci sono, e sono state anche potenziate, a partire proprio dal 2021-2022. Tocca, ora, alle aziende farsi trovare pronte per rispondere immediatamente presente all’appello del Fondo Nuove Competenze 2022. L’Europa crede in questa misura “nata” nel pieno del periodo pandemico, e che fornisce un rapido e concreto aiuto alle aziende che vogliono aggiornare le Competenze interne alla luce delle grandi trasformazioni che l’economia – italiana e globale – sta vivendo. È il Fondo Nuove Competenze 2022 il tema centrale del secondo appuntamento de “L’incentivo del lunedì” a cura di Time Vision. Fondo Nuove Competenze: ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 settembre 2021) Le risorse ci sono, e sono state anche potenziate, a partire proprio dal 2021-. Tocca, ora, allefarsi trovareper rispondere immediatamente presente all’appello del. L’Europa crede in questa misura “nata” nel pieno del periodo pandemico, e che fornisce un rapido e concreto aiuto alleche vogliono aggiornare leinterne alla luce delle grandi trasformazioni che l’economia – italiana e globale – sta vivendo. È ilil tema centrale del secondo appuntamento de “L’incentivo del lunedì” a cura di Time Vision.: ...

