Fondazione Con il Sud promuove "segni di comunità". Beni sottratti ai clan, un murale a Villa Fernandes (Di lunedì 27 settembre 2021) In occasione della Giornata europea delle Fondazioni, il 1° ottobre la Fondazione Con il Sud promuove insieme a Villa Fernandes a Portici un evento pubblico dedicato al tema della valorizzazione dei Beni confiscati come cura del bene comune e occasione di sviluppo del territorio, con la di partecipazione attiva di ragazzi e della comunità. All'evento parteciperanno 50 studenti delle scuole medie di Portici impegnati in questi giorni nella realizzazione del murale all'interno della Villa, per lasciare un "segno" della partecipazione della comunità alla valorizzazione di un bene confiscato, inteso come cura di un bene comune emblema del contrasto al potere mafioso. Dopo il saluto del sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, interverranno Carlo ...

