(Di lunedì 27 settembre 2021)– “Con apposito decreto, il Ministero delle Politiche Agricole ha dichiarato l’esistenza del carattere di eccezionalità per lache lo scorsoha colpito diverse zone della Regione Lazio, tra cui”. Ad annunciarlo è l’assessora alle Attività Produttive di, Erica Antonelli. “Il Ministero – ha aggiunto – ha quindi accolto la proposta della Regione Lazio di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle areeper i danni alle produzioni, ricomprendendo anche il territorio di”. “Per attivare gli interventi – ha proseguito Antonelli – le imprese agricole sono tenute a presentare le domande dialle autorità regionali competenti, ai sensi dell’art. 5, Dlgs. ...

ilfaroonline : Fiumicino, le aziende colpite dalla gelata di aprile possono fare domanda di aiuto - TheNewAge77 : RT @albertolupini: Gruppo Unicomm porta Emisfero al Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino aziende

Il Faro online

...e associazioni che si occupano di ambiente, migranti,disabilità. Appuntamenti in alcuni luoghi simbolo: il fiume Fratta Gorzone (Verona), la spiaggia di Coccia di morto a), e ......e associazioni che si occupano di ambiente, migranti,disabilità. Appuntamenti in alcuni luoghi simbolo: il fiume Fratta Gorzone (Verona), la spiaggia di Coccia di morto a), e ...Spunta l’idea di congelare il passaggio di testimone per placare le tensioni con i lavoratori e trovare l’accordo con i sindacati. Ma l’opzione e considerata poco praticabile ...FIUMICINO - Cresce a Fiumicino l'agricoltura 4.0 del 20% rispetto al 2020. A fare il punto della situazione è il vicepresidente della Coldiretti David Granieri. «L’apporto dell’agricoltura 4.0 è fonda ...