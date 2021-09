Fisco | al via lo stralcio delle cartelle | eliminati i ruoli sotto 5mila euro

(Di lunedì 27 settembre 2021) Parte l'operazione '' che porterà l'annullamento automatico di tutti gli importi iscritti a ruolo fino a. Che non varrà per tutti: è infatti previsto che i contribuenti dovranno avere un reddito imponibile fino a 30mila, sia se sono persone fisiche, sia se sono enti o società L'articolo proviene da Firenze Post.

L'Agenzia delle Entrate e Riscossione dà il via allo "sportello online" per offrire assistenza ed effettuare operazioni con una semplice ... per i cittadini che potranno comunicare con il... Le disposizioni sulla CILA semplificata si applicano a tutte le opere oggettivamente suscettibili di accedere ai benefici fiscali ... L'Agenzia delle Entrate fa pulizia nel grande archivio delle cartelle fiscali non ancora riscosse e contestate fino al 2010. Parte l'operazione '"tralcio" che porterà l'annullamento automatico di tutt ...