Firenze, qualità dell'aria: vietato fumare nei giardini e alle fermate dei bus, nuove regole edilizie, stop gasolio (Di lunedì 27 settembre 2021) Si tratta di interventi strutturali per la climatizzazione degli edifici e il risparmio energetico, pacchetto mobilità, abbattimento degli inquinanti con l'aumento del verde urbano e i contributi per i veicoli di nuova generazione; ma anche diverse novità come lo stop al fumo nelle aree verdi e alle fermate di bus e tramvia (da attuarsi con successiva ordinanza) L'articolo proviene da Firenze Post.

