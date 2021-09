Filippo Baroncini al GP Festa del Perdono | prima uscita da Campione del Mondo Under 23 Nel 2022 sarà professionista

(Di lunedì 27 settembre 2021)si appresta a disputare la suagara dadel23. Il ciclista italiano si è inventato una superlativa magia venerdì scorso, quando ha attaccato sul penultimo muro a 5 km dal traguardo e si è involato in solitaria verso il successo nelle Fiandre. Il 21enne ha così indossato la prestigiosa e ambita maglia arcobaleno di categoria, che sfoggerà per lavolta nella giornata di martedì 28 settembre: domani, infatti, è in programma il GPdel, tradizionale gara internazionale per23, e il romagnoloai nastri di partenza. L’edizione numero 89 di questa storica kermesse (51ma Ruota d’Oro) è organizzata dalla Futura Team in collaborazione con ...

... Elisa Balsamo medaglia d'oro: trionfo Italia anche tra le donne Secondo oro azzurro ai Mondiali di ciclismo:trionfa nell'Under 23 Ciclismo, la misoginia di Lefevere: "Le donne? ...La nuova speranza azzurra del ciclismo arriva dall'Emilia - Romagna: dopo l'argento europeo conquistato a Trento,si è laureato campione del mondo nella gara in linea under 23 alla rassegna iridata che si disputa in Belgio a Leuven . Un vero e proprio capolavoro nelle Fiandre per il ragazzo ...Filippo Baroncini si appresta a disputare la sua prima gara da Campione del Mondo Under 23. Il ciclista italiano si è inventato una superlativa magia venerdì scorso, quando ha attaccato sul penultimo ...Poco più di 24 ore al via della 51ª Ruota d'Oro - 89° Gran Premio Festa del Perdono, gara internazionale per under23 organizzata dalla Futura Team in ...