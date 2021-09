Fi: ex candidata sindaco di Guidonia lascia la Lega, 'ritorno a casa' (2) (Di lunedì 27 settembre 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "E' necessario un cambio di passo per portarci di fronte agli elettori di Guidonia con la competenza e la credibilità che una cittadina così grande merita, mettendo alle nostre spalle i problemi che hanno determinato la fine anticipata dell'ultima amministrazione di centrodestra. Ed anche per questo motivo che non è certo l'ultimo per importanza, ho deciso che il mio futuro dovesse essere dove questo proposito e questa progettualità fossero condivisi, appunto in Forza Italia”, ha concluso. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "E' necessario un cambio di passo per portarci di fronte agli elettori dicon la competenza e la credibilità che una cittadina così grande merita, mettendo alle nostre spalle i problemi che hanno determinato la fine anticipata dell'ultima amministrazione di centrodestra. Ed anche per questo motivo che non è certo l'ultimo per importanza, ho deciso che il mio futuro dovesse essere dove questo proposito e questa progettualità fossero condivisi, appunto in Forza Italia”, ha concluso.

Ultime Notizie dalla rete : candidata sindaco Comunali Napoli, per Clemente spunta un 'inno elettorale' neomelodico ed è polemica "Ce vo na' femmena". Scritto così, in dispregio delle regole ortografiche della lingua napoletana. Testo, parole e musica di Luca Sepe che canta una "serenata" alla sua candidata a sindaco Alessandra Clemente. Niente di male. In fondo si tratta di una dichiarazione di voto, in tono neomelodico. Che piace e convince la candidata a sindaco che fa proprio l'inno e che ...

Sileri a Vasto per il rush finale della campagna elettorale di Dina Carinci Sarà il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri , a tirare la volata a Dina Carinci , candidata a sindaco di Vasto per Movimento 5 Stelle, ChiAmaVasto e Vasto d'amare. Mercoledì il numero due della sanità italiana incontrerà alle 11 i cittadini all'ingresso dei Giardini di Palazzo d'...

VIDEO | Un giorno con la candidata (pro-sindaco) Simonetta Matone RomaToday

Clemente presenta la squadra dei presidenti di Municipalità: «Valorizziamo il patrimonio» I programmi dei candidati ai 10 parlamentini: Franco Rendano, Chiara Capretti, Carmine Stabile, Vincenzo Maria Sassano, Gian Luca Franco, Fabio Tirelli e Diego Civitillo ...

