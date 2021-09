FI | De Vito | ospedali storici come San Giacomo vanno riaperti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “Chiediamo nel più breve tempo possibile la riapertura degliromani, al fine di poter dotare il sistema sanitario regionale di una maggiore possibilità di distribuire i pazienti senza dover ricorrere ad allestimenti di emergenza”. E’ quanto dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, Marcello De. “L’Assemblea capitolina ha approvato una serie di Atti nei quali veniva chiesto a sindaco e assessori di ‘sollecitare l’apertura di un tavolo di discussione con il presidente Zingaretti’ affinché glidi Roma – Forlanini, Nuovo Regina Margherita, S. Maria e S. Gallicano e San– potessero tornare a svolgere la loro funzione di servizio pubblico in quanto risorse indispensabili alle esigenze sanitarie della ...