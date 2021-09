Fedez | la foto con Gigi Hadid scatena la gelosia di Chiara Ferragni | ecco cosa è successo

(Di lunedì 27 settembre 2021)posta lainsieme ae rischia la crisi matrimoniale. Non è un mistero per i followers del rapper la sua ammirazione per la bella modella e conoscente della moglie, un’ammirazione che cerca di sottolineare ad ogni evento che li vede ospiti, ultimo tra questi la sfilata di Donatella Versace e Fendi nell’ultimo giorno della Fashion Week di Milano.si è fatto fare unainsieme ae ha poi postato lo scatto sul suo profilo Instagram scrivendo: «Giurooo mi fai venire voglia di futuro…ah no!». Il riferimento ironico è evidente.ha riportato la frase dedicata alla moglie nel suo ultimo, ma si è poi corretto non essendo vicino a lui ...

condivide unasui social che Chiara Ferragni sembra non gradire: 'Quando pubblichi unain cui tu sei venuto bene e tua moglie no,' commenta l'influencer. Ma l'attenzione dei followers ...'Amici circensi - esordiscein una video - storia nella quale vengono inseriti in ... (di repertorio). GCa/Int2E l'imprenditrice ironizza tra i commenti: 'Giuro, mi fai venire voglia di divorzio' La foto con Gigi Hadid. Missione della serata, per Fedez, era incontrare la super modella Gigi Hadid, protagonista ...Il rapper, arrivato alla serata più glamour della fashion week milanese a fianco della moglie Chiara Ferragni , meravigliosa in uno scintillante look anni '20, ha condiviso con i suoi follower alcuni ...